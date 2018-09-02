مصدر بالجيش اليمني يكشف حصيلة خسائر التحالف في أغسطس

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إن وحدة المدفعية كبدت التحالف خسائر بشرية عددها 674 شخصا ما بين قتل وجريح، وأحرقت مخزن للذخيرة ودمرت 45 آلية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 2 أغسطس، أن الإحصائية الصادرة عن وحدة المدفعية، كشفت أنها وجهت ضربات حاسمة في جبهات الساحل الغربي (في نهم البيضاء- الجوف)، وجبهات الحدود، وأكدت أن جيش السعودية ومؤيديه تكبدوا أكثر من 267 قتيلا و 407 جريحا، وتم إعطاب وإحراق 41 آلية ومدرعة بينها 8 "دينات" محملة بالذخائر والأسلحة و2 "بوزات" محملة بمحروقات، وأشارت إلى إحراق مخزن أسلحة وذخائر وإعطاب أربعة رشاشات معدلة عيار 12.7، ورشاش معدل عيار 23 ملم.

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وتابع المصدر، في جبهة الساحل الغربي قتل أكثر من 90 شخصا بينهم قائد الكتيبة الرابعة التابع لما يسمى بـ"لواء حمدي شكري"، وجرح أكثر من 120 آخرين بينهم قائد الجبهة الشرقية في التحيتا وإصابته خطيرة.

وتم إعطاب 26 آلية ما بين طقم ومدرعة وإحراق 2 "بوزات" و3 رشاشات معدلة عيار 12.7ملم، وأفادت الإحصائية أن 60 بينهم ضباط لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 40 آخرين بينهم قيادي في جبهة نهم كما تم إعطاب طقمين عسكريين.

وتابع: "في جبهة البيضاء فقد لقي أكثر من 60 مرتزقا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 آخرين بالقصف المدفعي وتم إعطاب طقمين وإحراق 7 دينات محملة بالذخائر والأسلحة، كما تم إحراق مخزن للذخائر والأسلحة، وإعطاب رشاش معدل عيار 23 ملم، وحسب الإحصائية قتل وجرح أكثر من 40 بينهم اثنين من القيادات، وتم إحراق طقم وسيارة محملة بالأسلحة، وإعطاب رشاش معدل عيار12.7 ملم في جبهة الجوف.

وفي جبهات الحدود قتل أكثر من 37 من جنود العدو السعودي ومرتزقته بينهم أجانب وأصيب ما يقارب 57 جنديا سعوديا ومن التحالف.‎