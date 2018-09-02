القوات المشتركة تحاصر "أنصار الله" غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول: "القوات المشتركة شنت هجوما على جيوب مليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، تمكنت خلاله من قطع خط الإمداد الوحيد للميليشيا، الذي يمر بالمحور الجنوبي للمديرية بعد تطويق المحور الشمالي والشرقي والغربي في الأيام السابقة".
وفي السياق ذاته أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله أنهم شنوا عملية هجومية على مواقع للقوات المشتركة في الدريهمي، ولفتت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات المشتركة.
يذكر أن القوات الحكومية أعلنت في 12 أغسطس / آب الماضي تحرير مديرية الدريهمي إثر هجوم من عدة محاور على مواقع "الحوثيين".
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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