القوات المشتركة تحاصر "أنصار الله" غربي اليمن

هاجمت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن، وتمكنت من قطع آخر خطوط الإمداد للجماعة في مديرية الدريهمي.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول: "القوات المشتركة شنت هجوما على جيوب مليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، تمكنت خلاله من قطع خط الإمداد الوحيد للميليشيا، الذي يمر بالمحور الجنوبي للمديرية بعد تطويق المحور الشمالي والشرقي والغربي في الأيام السابقة".



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