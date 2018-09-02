الرئاسة الفلسطينية تعلق على اقتراح "تأسيس كونفدرالية بين فلسطين والأردن"

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تأسيس كونفدرالية بين فلسطين والأردن يقرره الشعب الفلسطيني والأردني.

رام الله — سبوتنيك. وقال أبو ردينة، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، إن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وأن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن".



© Sputnik . Ilya Pitalev الأردن: الدول العربية ستقدم ضمانات لحماية إسرائيل حال انسحابها من فلسطين

وأضاف أبو ردينة: "قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان الفلسطيني والأردني".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية عرضت عليه برنامجا سياسيا يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلسطيني قوله إن طاقم مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض، تكوين كونفدرالية مع الأردن، مضيفا: "أخبرتهم أنني أوافق شريطة أن تكون إسرائيل جزءا من الكونفدرالية".

وجاءت أقوال عباس، وفقا للصحيفة، خلال استقباله مساء اليوم الأحد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.



© flickr.com / Isriya Paireepairit الناطقة باسم الحكومة الأردنية: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للنقاش

من جانبها، اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن فكرة إقامة كونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للبحث والنقاش، مشددة على تمسك بلادها بوجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.يذكر مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014 بسبب خلافات على عدد من القضايا الرئيسية من أبرزها الحدود واللاجئين والقدس.

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب يونيو / حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

ومنذ نحو عام تتحدث تقارير صحفية وإعلامية عن "صفقة القرن"، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وصهره غاريد كوشنر.

وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في حركة فتح، فإن الخطة الأمريكية الجديدة، التي قدمها كوشنر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتضمن 4 نقاط أساسية تشمل مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية، وتقدم تدريجي نحو حل الدولتين ، وتسليم الفلسطينيين مناطق إضافية مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية، والتقدم التدريجي نحو حل الدولتين، وتسليم الفلسطينيين مناطق إضافية في الضفة الغربية، ومنح السلطة الفلسطينية مساعدات اقتصادية سخية.