الولايات المتحدة تعلق على إعلان التحالف العربي في اليمن "نتائج التحقيق في حادثة صعدة"

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية بمراجعة قواعد الاشتباك والقيام بمحاسبة المتسببين في هذا الخطأ، وذلك بعد الغارة الأخيرة على صعدة.

ودعا بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية إلى تعويض ضحايا الحادث واعتبرت الخارجية الأمريكية إجراء التحالف تحقيقا في الحادث "خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة".

كما دعت الخارجية الأمريكية كل الأطراف في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالبت بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.

وأضاف بيان الخارجية أنه لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين.

وأكد البيان دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن "مارتين غريفيثس" مع جميع الأطراف المتحاربة ومحاولة جمعها على طاولة الحوار في جنيف.

كما أكد البيان الدعوة إلى إجراء مباحثات بناءة وبنوايا صادقة للتوصل إلى يمن مستقر، آمن ومسالم.

يذكر أن "التحالف"، أعلن أن الضربات الجوية التي نفذها، يوم الخميس 9 أغسطس/ آب على محافظة صعدة، استهدف قاذفات صواريخ.

وقال مصدر في التحالف إنه يفتح تحقيقا في تعرض حافلة ركاب لما وصفه بـ"أضرار جانبية"، جراء القصف الذي تعرضت له المنطقة في صعدة.