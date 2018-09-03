سوريا... مركز المصالحة الروسي يسجل انتهاكات لوقف إطلاق النار في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، اليوم الاثنين، إن مركز المصالحة في سوريا وثق انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية وحماة في سوريا وكذلك في العديد من المناطق بمدينة حلب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى أن عددا من البلدات والمناطق شهدت قصف أكثر من مرة.

© AP Photo / Sana اعرف خصمك... روسيا وأمريكا تحصلان على معلومات استخباراتية قيمة من سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال سافتشينكو: "خلال يوم، تم تسجيل قصف لبلدات صفسار (6 مرات)، نحشبه (مرتين)، كينسيبا، وماموخيا، قلعة مرزا، قرداحة، بيت سميرا، حمرات، ومواقع للقوات الحكومية قرب جبل أرداش-داج في محافظة اللاذقية، ومكناس الدويري والباسطة وبنيامين والضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب (4 مرات)، وبلدة كورناز في محافظة حماة".

وأضاف سافتشينكو أن ممثلين عن المركز الروسي قاموا بتنفيذ عمل إنساني في منطقة الأشرفية في مدينة حلب، تم خلاله توزيع طن من الخبز الطازج للمحتاجين بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال الاحتفالات المكرسة لبداية العام الدراسي الجديد، قام ممثلو المركز الروسي بتسليم مجموعات قرطاسية و200 زي مدرسي إلى المدارس في بلدات حلب وحمص ويلدا.

وكانت الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول سوريا في 3-4 من أيار/مايو 2017، قد أسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد — في شمال مدينة حمص، وفي منطقة الغوطة الشرقية وجنوب البلاد، على الحدود مع الأردن، و في محافظة إدلب، وتم نشر نقاط التفتيش والعبور ومراكز المراقبة في تلك المناطق بهدف تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.