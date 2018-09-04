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10:39 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    اللاجئين السوريين في البقاع، لبنان

    دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تغادر لبنان

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    تجمّع مئات السوريين، صباح اليوم الثلاثاء، في نقاط عدة خصصها جهاز الأمن العام اللبناني، لاستقبالهم، تمهيدا لتأمين انتقالهم إلى ديارهم، وذلك في إطار عملية مستمرة يجري تنفيذها منذ أشهر، وتزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الإعلان عن المبادرة الروسية الخاصة بتأمين العودة الآمنة للاجئين.

    بيروت —سبوتنيك. وبدأ جهاز الأمن العام اللبناني، ابتداءا من الساعة السادسة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) استقبال العائلات الراغبة في "العودة الطوعية" إلى سوريا، وذلك في نقاط تجمع عدة أبرزها في مدينة النبطية (الجنوب)، ومدينة طرابلس (الشمال)، وبلدة راشيا الوادي (البقاع الغربي).

    طائرتان من طراز تو-142
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    مصدر يعلن وصول طائرات مكافحة الغواصات إلى سوريا
    ومنذ الصباح بدأت العائلات السورية في التجمع في باحة إحدى المدارس في النبطية، وقد بلغ عددهم، وفق اللوائح المسجلة 134 شخصا، سينتقلون، بعد التدقيق في الأسماء، على متن حافلات، ليلتحقوا بدفعة من السوريين المغادرين من بلدة راشيا الوادي والذين يبلغ عددهم 234 شخصاً.

    وتعد هذه الدفعة الرابعة من النازحين التي تعود طوعيا إلى سوريا من جنوب لبنان بعد ثلاث دفعات من منطقتي العرقوب وشبعا.

    وفي شمال لبنان، تجمع عشرات النازحين السوريين في معرض رشيد كرامي الدولي، تمهيداً لنقلهم بحافلات من مدينة طرابلس باتجاه معبر العريضة — العبودية الحدودي، ويناهز عددهم المئة شخص.

    وقال مصدر مواكب لعملية نقل اللاجئين لـ"سبوتنيك" إن العدد الإجمالي من السوريين الذين سيغادرون لبنان ضمن هذه الدفعة الجديدة هو 650 شخصا.

    ومنذ بدء الأزمة السورية نزح إلى لبنان مئات آلاف السوريين، فيما تقدّر السلطات اللبنانية عددهم الإجمالي حاليا بأكثر من مليون ونصف المليون.

    وبدأ جهاز الأمن العام اللبناني، تأمين "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان في مطلع العام الحالي، لا سيما من منطقتي شبعا (جنوب) وعرسال (شرق)، لكنّ وتيرة هذه العملية تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وبدأت تشمل مناطق أخرى، خصوصاً بعد التحرّك الذي قامت به روسيا في إطار مبادرتها لتأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم.

    ميشيل عون
    © REUTERS / HANDOUT
    الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين
    وكان وفد روسي رفيع المستوى، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، قام بزيارة للبنان، في أواخر يوليو/تموز الماضي لبحث المبادرة مع المسؤولين في هذا البلد، فيما بات ملف اللاجئين يشكل العنوان الرئيسي للاتصالات اللبنانية — الروسية الجارية على مختلف المستويات، وهو كان بندا رئيسيا على جدول أعمال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل، في موسكو  في 20 أغسطس/آب الماضي.

    وكانت جهات حزبية لبنانية، من بينها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، قدّمت مبادرات خاصة لتنسيق عودة اللاجئين بالتنسيق مع الأمن العام.

    وفي هذا الإطار، قدم النائب السابق نوار الساحلي، الذي عيّنه "حزب الله" منسقا للجنة خاصة بهذا الغرض، يوم أمس، لائحة تضمّ نحو 1150 اسم نازح سوري إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك بعد التنسيق بشأنها مع السلطات السورية المختصة.

    وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية، أن "المخيمات الفلسطينية تشهد حركة ناشطة للجان الشعبية الفلسطينية التي تواصل تسجيل أسماء النازحين الفلسطينيين من سوريا وإعداد قوائم اسمية بهم وفقا لتوجيهات السفير الفلسطيني أشرف دبور، تمهيدا لتقديمها للأمن العام اللبناني والعمل على إعادتهم إلى سوريا".

    ويقيم في المخيمات الفلسطينية في لبنان نحو 50 ألف نازح، نزح معظمهم من المخيمات الفلسطينية في سوريا.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليوم, الأمم المتحدة, لبنان
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