بعد عودة الأمان والاستقرار... استمرار عودة السوريين من لبنان

يواصل اللاجئون السوريون في لبنان عودتهم إلى سوريا بعد عودة الأمان والاستقرار إلى الكثير من المناطق في سوريا، حيث عاد اليوم المئات عبر معبري "الدبوسية" و"جديدة يابوس" الحدوديين.

أفادت وكالة "سانا" السورية أن المئات من المهجرين السوريين عادوا إلى سوريا اليوم قادمين من الأراضي اللبنانية عبر معبري "الدبوسية" و"جديدة يابوس" الحدوديين حيث تم نقلهم بالحافلات إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري مؤخرا من الإرهاب في أرياف دمشق وحمص وحماة.

© Sputnik . عودة 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

ووصلت إلى معبر الدبوسية الحدودي اليوم دفعة من المهجرين السوريين غالبيتهم من الأطفال والنساء حيث كانت بانتظارهم حافلات وفرق من الهلال الأحمر العربي السوري ومديرية صحة حمص لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ونقلت الحافلات المهجرين إلى بلدة تلبيسة وقرية الغاصبية في ريف حمص وقرية نقيرة الوعر في ريف حماة.

وأضافت الوكالة أن مئات المهجرين وصلوا إلى معبر "جديدة يابوس" الحدودي قادمين من مناطق متفرقة داخل لبنان حيث تم نقلهم بالحافلات إلى قراهم وبلداتهم في ريف دمشق بعد تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وكانت نشرة معلومات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، أفادت يوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، بأن نحو 200 لاجئ، عادوا إلى ديارهم من لبنان قبل يوم.

وأشارت النشرة إلى أن 9789 لاجئا عادوا منذ 18 يوليو/ تموز إلى سوريا، من لبنان 9471 ومن الأردن 318 لاجئا.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة التي يوجد فيها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.