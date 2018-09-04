التحالف يستهدف تعزيزات لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة في اليمن

قصف طيران التحالف والقوات الحكومية المشتركة، اليوم الثلاثاء، تعزيزات لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، بأن "طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي تقدر بنحو 50 شخصاً لحظة وصولها جنوب غربي مديرية التحيتا بقيادة عبد الله العطيفي".

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وأضافت: "حقق القصف الجوي إصابات مباشرة، حيث كانت تحركات العطيفي ومن معه مرصودة لحظة بلحظة".

وأشارت إلى "أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعية القوات المشتركة تعزيزات للحوثيين قادمة من منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقية، في طريقها إلى منطقة الجاح بذات المديرية، ما أدى إلى انفجار قذائف وذخائر وعتاد حربي وتصاعد ألسنة النيران لأكثر من ساعتين".

في سياق متصل، قال مصدر في السلطة المحلية بمدينة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" شنوا هجوماً بغطاء مدفعي مكثف على مواقع للقوات المشتركة باتجاه منصة 22 مايو وقرية منظر غرب مطار الحديدة".

وذكر المصدر أن القوات المشتركة تمكنت بإسناد من مروحيات التحالف من صد هجوم "أنصار الله" الذي يعد الثاني خلال ساعات وتكبيدهم خسائر.

في هذه الأُثناء، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أعطبوا بصاروخ موجة مدرعة للقوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي، وآلية عسكرية شمال غربي المديرية، وسقط طاقميهما بين قتيل وجريح.

ولفتت إلى إعطاب طاقمين محملين بجنود للقوات المشتركة في كمينين بعبوات ناسفة على خط الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وكانت القوات الحكومية المشتركة أعلنت في 13 يونيو/ حزيران عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".