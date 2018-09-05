الصحة العراقية: 5 قتلى و68 جريحا حصيلة أحداث البصرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية في حصيلة للأحداث التي شهدتها البصرة أمس.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أن "5 متظاهرين قتلوا وأصيب 68 بجروح منهم 41 مدني و 27 من منتسبي القوات الأمنية".

© Sputnik . Nazek Mohamed الداخلية العراقية: متظاهرون يحاصرون مبنى محافظة البصرة وحريق في الطابق العلوي

وكانت محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق قد شهدت، مساء يوم الأحد، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب والقوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء، إن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث.

وشهدت البصرة، صباح أمس، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل، الأحد، برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بمقتل الشاب.

هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب، الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.