جنرال إيراني: نسيطر على الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل

قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، إن بلاده تتمتع بوضع جغرافي يمكنها من السيطرة الكاملة على الخليج ومضيق هرمز وشمال بحر عمان، مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذا الوضع الجغرافي جيدا.

وشدد سياري، في حورا مع وكالة "فارس" الإيرانية، على أهمية مضيق هرمز لإيران كواحد من أهم خطوط الطاقة في العالم.

© Sputnik . Said Tsarnaev رئيس الأركان الإيراني يحذر القوات الأجنبية في مضيق هرمز

وتابع "إيران قادرة على حفظ الأمن في مضيق هرمز بنفسها وبمساعدة الدول المجاورة وليس هناك حاجة لوجود الآخرين لهذا الغرض".

وفي إشارة إلى نشر السفن الحربية الأمريكية في الخليج، قال سياري "لذلك، يجب على الآخرين الذين يأتون إلى المنطقة ألا يستخدموا هذه المسألة كذريعة لأنهم يتسببون في انعدام الأمن أينما كانوا".

وكان رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قد حذر قبل أيام، من أية محاولات ممن وصفها بالدول الأجنبية المعادية من مخالفة القانون الدولي في مضيق هرمز، مؤكدا على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي خرق والسيطرة على المضيق.

وقال باقري في تصريحات، نقلتها عنه وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "الدول المعادية حريصة على الدخول لمضيق هرمز، وفي السنوات الأخيرة، التزمت هذه الدول بالقانون الدولي".