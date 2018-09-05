جنرال إيراني: نسيطر على الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل

وشدد سياري، في حورا مع وكالة "فارس" الإيرانية، على أهمية مضيق هرمز لإيران كواحد من أهم خطوط الطاقة في العالم.
وفي إشارة إلى نشر السفن الحربية الأمريكية في الخليج، قال سياري "لذلك، يجب على الآخرين الذين يأتون إلى المنطقة ألا يستخدموا هذه المسألة كذريعة لأنهم يتسببون في انعدام الأمن أينما كانوا".
وكان رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قد حذر قبل أيام، من أية محاولات ممن وصفها بالدول الأجنبية المعادية من مخالفة القانون الدولي في مضيق هرمز، مؤكدا على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي خرق والسيطرة على المضيق.
وقال باقري في تصريحات، نقلتها عنه وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "الدول المعادية حريصة على الدخول لمضيق هرمز، وفي السنوات الأخيرة، التزمت هذه الدول بالقانون الدولي".
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