وزير الكهرباء السوري يعلن "خطة وطنية متكاملة"

أكد وزير الطاقة السوري، محمد زهير خربوطلي، أن الوزارة تحضر لخطط إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية ضمن البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الأزمة.

دمشق —سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب على سوريا، والعقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضت علينا، والتي تستهدف أساسا المواطن السوري ومقومات الحياة بالنسبة له وخاصة الكهرباء التي تعتبر خدمة أساسية إنسانية واجتماعية واقتصادية، ورغم سنوات الحرب فقد استمرت الوزارة بوضع الاستراتيجيات وخطط إعادة تأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية".

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وأشار إلى أن الخطط تأتي "في إطار رؤية الحكومة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب على سوريا وتحقيق مقومات صمود المواطن السوري، حيث يتم العمل حاليا على وضع خطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار ضمن البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الأزمة".

وأضاف: "تهدف رؤية الوزارة من خلال الخطط التي تم إعدادها إلى إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بشكل متكامل وتنفيذ مشاريع جديدة من خلال التعاون مع الدول الصديقة وبما يتناسب مع الأولويات الوطنية، وتحقيق التوازن بين الطلب على الكهرباء وكميات الكهرباء المنتجة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الكهرباء".