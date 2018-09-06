تدمير مقرات قيادة ومستودع أسلحة لـ"النصرة" في ريفي إدلب وحماة

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مستودع أسلحة وذخيرة ومقرات قيادة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات المرتبطة به في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

أفادت وكالة " سانا " بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية على تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير مقرات قيادة ومستودع أسلحة وذخيرة في بلدة التمانعة الواقعة على نحو 8 كيلومترات شرق مدينة خان شيخون، وفي قرية التح إلى الشمال منها إضافة إلى معسكر تدريب للمجموعات الإرهابية في قرية تل عاس بالريف ذاته.

وبين مراسل "سانا" أن رمايات مدفعية نفذتها وحدة من الجيش طالت أوكارا ونقاطا محصنة للإرهابيين في محيط بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي أدت إلى تدمير مغارة كان الإرهابيون يستخدمونها مشفى ميدانيا لعلاج الإرهابيين المصابين نتيجة عمليات الجيش على أوكارهم وتجمعاتهم.

وكانت وحدات من الجيش دمرت أول من أمس عدة مقرات لإرهابيي "الحزب التركستاني" على أطراف بلدة الزيارة الى الشمال الغربي منها وقضت على عدد من الإرهابيين في محيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وينتشر آلاف الإرهابيين والمرتزقة في بعض قرى ريف حماة الشمالي ومدينة إدلب وريفها منهم من تسلل من الأراضي التركية بدعم ومساعدة أنظمة إقليمية وغربية إضافة إلى آلاف الإرهابيين الذين رفضوا التسويات بعد إحكام الجيش العربي السوري السيطرة على المنطقة الجنوبية والوسطى وريف دمشق وغيرها وتم نقلهم إلى إدلب.