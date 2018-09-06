تدمير مقرات قيادة ومستودع أسلحة لـ"النصرة" في ريفي إدلب وحماة

وبين مراسل "سانا" أن رمايات مدفعية نفذتها وحدة من الجيش طالت أوكارا ونقاطا محصنة للإرهابيين في محيط بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي أدت إلى تدمير مغارة كان الإرهابيون يستخدمونها مشفى ميدانيا لعلاج الإرهابيين المصابين نتيجة عمليات الجيش على أوكارهم وتجمعاتهم.
وكانت وحدات من الجيش دمرت أول من أمس عدة مقرات لإرهابيي "الحزب التركستاني" على أطراف بلدة الزيارة الى الشمال الغربي منها وقضت على عدد من الإرهابيين في محيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وينتشر آلاف الإرهابيين والمرتزقة في بعض قرى ريف حماة الشمالي ومدينة إدلب وريفها منهم من تسلل من الأراضي التركية بدعم ومساعدة أنظمة إقليمية وغربية إضافة إلى آلاف الإرهابيين الذين رفضوا التسويات بعد إحكام الجيش العربي السوري السيطرة على المنطقة الجنوبية والوسطى وريف دمشق وغيرها وتم نقلهم إلى إدلب.
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