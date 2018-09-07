الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن حرق مقره في البصرة واحتجاز جرحاه

بغداد — سبوتنيك. وقال الحشد الشعبي "تعرض قبل قليل مقر هيئة الحشد الشعبي لاعتداء قامت به مجموعة من الملثمين، انتهى بحرق المقر بالكامل وتخريب كل ممتلكاته"، وأكد أن "التزام القوة المكلفة بحماية المقر بتوجيهات قيادة الحشد بعدم اعتراض أي جهة كانت في الأحداث التي تشهدها مدينة البصرة مكن هؤلاء المجهولون من الولوج إلى المقر وتنفيذ ما جاؤوا من أجله ".
والحشد الشعبي هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الجمعة، إذ شهدت المحافظة حرق مبنى القنصلية الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية، منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
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