بعد إحراق قنصليتها في البصرة... إيران تقصف شمال العراق

سقط العشرات من المدنيين في قرية تابعة لمركز إقليم كردستان العراق، إثر قصف شنته مروحيات إيرانية، اليوم السبت، 8 سبتمبر/أيلول، بعد ساعات من إحراق قنصيلة إيران في البصرة، أقصى الجنوب العراقي.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية وطبية، في إقليم كردستان، اليوم، بأن طيران حربي إيراني، قصف منطقة كوية وهي أحد الأقضية التابعة لمدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

© REUTERS / Essam al-Sudani محتجون يقتحمون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة العراقية

وأكدت المصادر الطبية، أن نحو 25 مصابا بجروح متفاوتة، إثر القصف، وصلوا إلى مستشفى شار في محافظة السليمانية في الإقليم أيضاً.

وأعلن مصدر محلي، من المنطقة التي تم قصفها، نزوح عشرات العائلات إلى الجبال، خوفا من تجدد القصف ووقوعهم ضحايا.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الضحايا جراء القصف الإيراني، من داخل المستشفيات، أطلعت عليها موقعنا، عصر اليوم.

وكان محتجون في محافظة البصرة، قد اقتحموا مبنى القنصيلة الإيرانية الكائن في حي البراضعية، جنوبي شرقي المدينة، وأشعلوا النار به، ردا على تدخلات إيران ودورها في العراق.