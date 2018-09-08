بعد إحراق قنصليتها في البصرة... إيران تقصف شمال العراق

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية وطبية، في إقليم كردستان، اليوم، بأن طيران حربي إيراني، قصف منطقة كوية وهي أحد الأقضية التابعة لمدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.
وأعلن مصدر محلي، من المنطقة التي تم قصفها، نزوح عشرات العائلات إلى الجبال، خوفا من تجدد القصف ووقوعهم ضحايا.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الضحايا جراء القصف الإيراني، من داخل المستشفيات، أطلعت عليها موقعنا، عصر اليوم.
وكان محتجون في محافظة البصرة، قد اقتحموا مبنى القنصيلة الإيرانية الكائن في حي البراضعية، جنوبي شرقي المدينة، وأشعلوا النار به، ردا على تدخلات إيران ودورها في العراق.
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