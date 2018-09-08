مصدر أمني لـ"سبوتنيك": رفع حظر التجول في البصرة العراقية بعد فرضه بساعات

أعلن مصدر أمني في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، رفع حظر التجوال في المحافظة اعتبارا من الساعة 11 من مساء اليوم، وذلك بعد فرضه في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت العراق.

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "قرار رفع الحظر اتخذ بعد إكمال القوات الأمنية القادمة من بغداد انتشارها في شوارع البصرة، فضلا عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المحافظة ".

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وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة بدء من الساعة الرابعة (13:00 بتوقيت غرينتش) عصرا ولغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد، بعد أيام من أعمال عنف تشهدها المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حظر التجوال فرض لضبط الأمن في البصرة بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس".

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.