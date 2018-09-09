لأول مرة... إعلان مهم من المملكة بشأن المرأة السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن مسابقة لشغل وظائف جديدة، حيث من المقرر أن تكون الوظيفة ملحق دبلوماسي، مشيرة إلى أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن المسابقة متاحة للرجال والنساء، من التخصصات التالية: علوم سياسية، واقتصاد، وقانون، ووعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، وإعلام "علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي"، وعلم النفس السياسي.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER لأول مرة... نادي سعودي يعلن عن امرأة تقود مشجعيه في المدرجات

وأضافت، أن التقديم يتم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، بوابة التوظيف.



#إعلان| يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن #مسابقة_توظيف لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة ⬇️

والتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة pic.twitter.com/bSltCaXOBO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٨ سبتمبر ٢٠١٨ وتأتي تلك الخطوة ضمن خطوات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، من أجل تمكين المرأة السعودية ومنحها مزيدا من الحريات والتي كان أبرزها إلحاقها بالوظائف الدبلوماسية.

وأيضا أتاحت السعودية القيادة للمرأة السعودية قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ السبت 23 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.