لأول مرة... إعلان مهم من المملكة بشأن المرأة السعودية

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن المسابقة متاحة للرجال والنساء، من التخصصات التالية: علوم سياسية، واقتصاد، وقانون، ووعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، وإعلام "علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي"، وعلم النفس السياسي.
وأضافت، أن التقديم يتم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، بوابة التوظيف.
#إعلان| يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن #مسابقة_توظيف لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة ⬇️— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٨ سبتمبر ٢٠١٨
والتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة pic.twitter.com/bSltCaXOBO
وأيضا أتاحت السعودية القيادة للمرأة السعودية قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ السبت 23 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.
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