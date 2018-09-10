اتهامات خطيرة... "فتنة كبيرة تقودها أمريكا وإسرائيل والسعودية"

اتهم مستشار مرشد الثورة الإيرانية، العميد حسين دهقان، السعودية بالتحريض ضد طهران في البصرة لحرق قنصليتها هناك، وقال إن"هناك فتنة كبيرة تقودها أمريكا وإسرائيل والسعودية في المنطقة".

وعن حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، قال دهقان في مقابلة حصرية مع قناة "روسيا اليوم": "لقد عبثوا بالدوائر الحكومية (العراقية) كذلك، هنا يراد أن يقال بأن أهالي البصرة وهم ينتمون إلى المذهب الشيعي نهضوا ضد إيران، دعني أقول لك بشكل أكثر شفافية، السعودية تريد أن تقول، إذا أردتم حكومة عراقية مقربة من إيران، ستكون هذه النتيجة كما في البصرة".

وتابع دهقان قائلا: "هناك فتنة كبيرة تقودها أمريكا وإسرائيل والسعودية في المنطقة، فهم يعتقدون أن فرض العقوبات على إيران يمكن أن يكون مؤثراً، ويجبرنا على خوض المفاوضات كما يزعمون، لذلك بدأت أمريكا بفرض الضغوط الاقتصادية، وهم يريدون استثمار هذه العقوبات في كل المنطقة، وهم يدركون أننا نتمتع بعلاقات قوية مع العراق، لذا يريدون خلق مواجهة بين شعبي البلدين، فخلال الشهور الماضية بثوا الكثير من الشائعات المحرضة".

وعمّا إذا كان المتظاهرون الذي أحرقوا قنصلية بلاده يمثلون البصرة؟ قال دهقان: "لا لا ليس كذلك، الناس في البصرة يتعرضون لضغوط اقتصادية، يقولون إنهم يفتقرون إلى الماء والكهرباء والخدمات، يعانون من مشاكل، هم يخاطبون حكومتهم ويحتجون، لكن هناك جماعة على صلة بالخارج. ونقى العميد الإيراني أن تكون بلاده تمتلك قواعد عسكرية في العراق.