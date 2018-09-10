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20:28 10 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مجمع أبراج البيت في مكة المكرمة مقابل المسجد الحرام

    قرار جديد في السعودية يمنح النساء "تمكينا إضافيا"

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الاثنين، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري، إضافة إلى إنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص، بعضوية نسائية.

    المسجد النبوي
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    وأوضح في بيان لرئاسة شؤون الحرمين، أنه "انطلاقا من أهمية الشورى ومكانتها في الإسلام، وتفعيلا لدور الاستشارة لتكون رافدا للهيئة الاستشارية والمجلس الاستشاري وإبداء الرأي في الموضوعات التي تهم الرئاسة وترتقي بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قرارا بإنشاء فريق استشاري بالرئاسة، يضم عددا من أصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

    وقررت رئاسة شؤون الحرمين، ضم الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، إلى الفريق الاستشاري، بصفتها مستشارة للشؤون النسائية، إضافة إلى عملها كرئيسة الإدارة العامة النسائية بالحرمين.

    يذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت، مساء الأحد، عن مسابقة لشغل وظائف جديدة، حيث من المقرر أن تكون الوظيفة ملحق دبلوماسي، مشيرة إلى أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة.

    وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن المسابقة متاحة للرجال والنساء، من التخصصات التالية: علوم سياسية، واقتصاد، وقانون، ووعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، وإعلام "علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي"، وعلم النفس السياسي.

    وأيضا أتاحت السعودية القيادة للمرأة  السعودية قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ السبت 23 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

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