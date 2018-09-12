المبعوث الأممى يهدد طرفا قصف مطار ليبي

القاهرة —سبوتنيك.وأضاف سلامة أنه سيتم الإعلان عن هذا الطرف قريبا، وهدد بذلك ""نحن على علم بهذا الطرف، وهو يعلم أننا نعلم، وأقول له المرة القادمة سأسميه بالاسم".
وأوضح "الترتيبات الأمنية هي جوهر البحث حاليا وبعض منها بدأنا تنفيذه والبعض الآخر سينفذ خلال الأيام المقبلة".
كما أعلن المبعوث الأممي خلال المؤتمر، أنه "منذ الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار في طرابلس منذ 9 أيام تم رصد 14 انتهاكا للقرار".
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.
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