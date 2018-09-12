المبعوث الأممى يهدد طرفا قصف مطار ليبي

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء أنه يعلم "تماما" الطرف الذي قصف مطار معيتقة مرتين.

القاهرة —سبوتنيك.وأضاف سلامة أنه سيتم الإعلان عن هذا الطرف قريبا، وهدد بذلك ""نحن على علم بهذا الطرف، وهو يعلم أننا نعلم، وأقول له المرة القادمة سأسميه بالاسم".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich حفتر يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا

وقال المبعوث الأممي إن الترتيبات الأمنية في طرابلس تأخرت "لكننا بدأنا فى تنفيذها".

وأوضح "الترتيبات الأمنية هي جوهر البحث حاليا وبعض منها بدأنا تنفيذه والبعض الآخر سينفذ خلال الأيام المقبلة".

كما أعلن المبعوث الأممي خلال المؤتمر، أنه "منذ الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار في طرابلس منذ 9 أيام تم رصد 14 انتهاكا للقرار".

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.