السودان يعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة من 21 وزيرا اتحاديا

أعلن مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة من 21 وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة.