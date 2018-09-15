التعليق الأول لنجل مبارك بعد صدور أمر بحبسه

لم تمر سوى ساعات، على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، حتى خرج علاء مبارك، نجل مبارك، ليعلق على الحكم.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد والشكر لله علي كل حال، أمر بحبسنا مرة أخري في قضية البورصة وإن شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب".

الحمد والشكر لله علي كل حال ، امر بحبسنا مرة اخري في قضية البورصة وان شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود ، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 15, 2018

​وأمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول، بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh علاء مبارك ردا على "بي بي سي": تذكرني بهذه الأكذوبة

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم لحين ورود تقرير للخبراء في القضية في جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.