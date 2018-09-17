ليس القصف ولا الرصاص... وباء يقتل 7 أطفال يمنيين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، عن 9 حالات وفاة بمرض الكوليرا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

القاهرة —سبوتنيك.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء الدكتور يوسف الحاضري في تغريدة على "تويتر"، إن 5 إناث و4 ذكور بينهم 7 أطفال، توفوا يوم الأحد، جراء إصابتهم بالكوليرا.

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وأرجع الدكتور الحاضري، السبب في عودة ظهور الوباء إلى "حصار — تدمير المنشآت المائية والصحية- عدوان اقتصادي وغيرها يقوم به العدوان الأمريكي السعودي".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت في الثاني من أغسطس/آب الماضي، عن قلقها من موجة تفشي جديدة للكوليرا في اليمن بعد انحسار الموجة الثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي تسببت في وفاة أكثر من 2300 شخص وإصابة نحو مليون آخرين.

وهو ما دفع الأمم المتحدة وشركاءها إلى تنفيذ حملة تحصين ضد الكوليرا بلقاح فموي، استهدفت 500 ألف شخص في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.