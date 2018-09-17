مقتل وإصابة عدد من عناصر "داعش" بانفجار عبوة ناسفة شرقي العراق

قتل وأصيب عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، بانفجار عبوة ناسفة أثناء زرعها شمال مدينة العظيم في محافظة ديالي شرق العراق.

بغداد — سبوتنيك. أعلن كذلك الموقع الإعلامي للحشد الشعبي، أن قوة من الحشد نفذت عملية بحث عن المصابين الهاربين من الانفجار.

© REUTERS / STRINGER الأمن العراقي يلقي القبض على 4 من مسلحي داعش في كركوك

وقال الموقع الإعلامي للحشد الشعبي إن: "عبوة ناسفة انفجرت أثناء زرعها من قبل مجموعة من عناصر داعش شمال العظيم، ما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد المجموعة واحتراق عجلتهم".

وأضاف الموقع أن "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي وصلت إلى مكان الحادث، ونفذت عملية بحث عن المصابين الهاربين من الانفجار".