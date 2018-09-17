"أنصار الله": إذا اتخذ التحالف هذا الإجراء سيعود مطار صنعاء للعمل

أعلن وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، زكريا الشامي، جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال كافة الرحلات الجوية في حال رفع التحالف الحظر، الذي يفرضه عليه.

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال وزير النقل في حكومة الإنقاذ خلال اجتماع للجنة الطوارئ بهيئة الطيران المدني والأرصاد اليوم الاثنين 17 سبتمبر / أيلول: "مطار صنعاء الدولي جاهز للعمل وفقا للشروط والمعايير الدولية المتفق عليها من منظمة الطيران المدني الدولي (الايكوا)".

وأضاف: "المطار مستعد لاستقبال أي فريق فني دولي يطلع على مدى جاهزيته لاستقبال الرحلات وتجهيزاته الفنية لتقديم الخدمات للمسافرين".

وأكد زكريا الشامي استعداد وزارة النقل تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لكافة الرحلات من وإلى مطار صنعاء ، التي تعد الشريان الرئيسي للجمهورية اليمنية.

وأشار إلى "أن من أولويات المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث فتح مطار صنعاء الدولي لما له من أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع اليمني.

يُذكر أن التحالف العسكري العربي ضد جماعة أنصار الله " الحوثيين " في اليمن يفرض منذ أغسطس / آب، عام 2016 حظرا على الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، ويمنح تصاريح لرحلات إغاثية وإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس / آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.