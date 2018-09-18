الرئيس العراقي في السليمانية من أجل الحكومة الجديدة

وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، شمالي العراق، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

بغداد —سبوتنيك. وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أن هدف الزيارة "إجراء سلسلة من المشاورات السياسية المتعلقة بآخر المستجدات على الصعيد السياسي والجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لا سيما بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في البرلمان".

إعلام البرلمان العراقي مصدر: الأكراد يحسمون اسم المرشح لرئاسة العراق

ويتولى السنّة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي متبع في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الاقليم من حصة الحزب الديمقراطي".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكدت رئاسة مجلس النواب في بيان صدر عن إعلام المجلس أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل تطبيقا للدستور.