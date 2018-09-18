الجامعة العربية تبحث طرق القضاء على الجوع والفقر في المنطقة

عقدت الأمانة العامة لإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية برئاسة وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان حسب النبي موسى محمد.

وقالت الجامعة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات الاجتماع الثالث للجنة عربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، خصوصا تلك المتعلقة بالموافقة على إنشاء اللجنة الفرعية "القضاء على الجوع في المنطقة العربية.

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وتابع البيان أن "الاجتماع سيناقش على مدار يومين طريقة عمل اللجنة ومهامها وتحديد عضوية المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي يحق لها المشاركة فيها، كما سيتطرق إلى قضايا الجوع والأمن الغذائي في المنطقة العربية".

وأضاف "كما يتناول الاجتماع الحالة الراهنة للأمن الغذائي في المنطقة العربية خاصة في دول الصراع، كما ستتناول جلساته سبل تنمية المناطق والمجتمعات المهمشة بالإضافة إلى قضايا التنمية الزراعية والريفية في المنطقة العربية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والإدارة المستدامة للأراضي، وصيانة التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات الريفية".