إضافة 10 بلدان جديدة... 18 دولة محظور على السعوديين السفر إليها

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، التي نقلت عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، فإن "هذه الخطوة أسهمت في تحديد قائمة الدول التي يحظر على السعوديين السفر إليها أو زيارتها، لتصل إلى 18 دولة بعد أن كانت 7 دول.
وأشارت عكاظ إلى أن "قائمة التحذير الجديدة تضمنت 10 دول هي: "مدغشقر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، ولايرونيون، موزنبيق، كينيا، إثيوبيا، جزر القمر".
ووفقا للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
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