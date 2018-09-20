الخارجية العراقية ترد على تدخلات السفيرين البريطاني والإيراني

أبدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس 20 أيلول/سبتمبر، استغرابها لتغريدة السفير البريطاني في العاصمة، بغداد، وحديثه عن الحكومة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية، محمد محجوب، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم:

"إن الخارجية تعرب عن استغرابها لتغريدة السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة".

© REUTERS / STRINGER البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

وأضاف محجوب: "إذ تؤكد الخارجية أن قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وأن المهام الموكلة إليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته".

وأكمل محجوب أن الوزارة تأمل مزيداً من الدعم الدولي والإقليمي للعملية السياسية بشكل عام وبما يضمن سيادة العراق.

ونوه الناطق بإسم الخارجية العراقية في ختام البيان، إلى إن العراق اليوم يتمم استحقاقات العملية السياسية دستوريا عبر إنجاز انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والمضي، باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد لتشكيل كابينته الحكومية على أسس من المهنية والكفاءة والتي ستعمل على تحقيق ما أمكن من الإنجازات وتجاوز العقبات ليحتل العراق موقعه الذي يليق به إقليمياً ودولياً ويوظف ثرواته لتحقيق الأعمار والرفاه والأمن بمساعدة ودعم الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي.

وكان السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس، كشف في تغريدة عبر صفحته الشخصية عبر موقع تويتر، اليوم، عن عقده لقاء قد وصفه بالصريح، مع نظيره الإيراني في العاصمة، إيرج مسجدي، حول عمل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال ويلكس، في تغريدته: "دعوت سعادة السفير الإيراني إلى نقاش صريح حول أخر المستجدات في العراق، واتفقنا على أن الحكومة القادمة يجب أن تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف للشعب العراقي".