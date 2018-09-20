إيغلاند: روسيا وتركيا أبلغتا الأمم المتحدة حول مستجدات اتفاق إدلب

أعلن المبعوث الأممي لسوريا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، اليوم الخميس، أن الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب يحتاج إلى توضيحات عديدة، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تعملان حاليا على التفاصيل.

القاهرة- سبوتنيك. وقال إيغلاند خلال مؤتمر صحفي من جنيف اليوم الخميس،" روسيا وتركيا أبلغا الأمم المتحدة أن العمل ما زال جاريا على تفاصيل اتفاق إدلب"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت من الطرفين توضيح المزيد من تفاصيل الاتفاق.

© AFP 2018 / نصر الله يرحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

ورحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي حول إدلب السورية.

من جانبه وصف مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية، ياسين أقطاي، الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حول إدلب، بأنه "اتفاق تاريخي وواعد لإحلال السلام في المنطقة".

هذا وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عقب قمة في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر، عن اتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمالي سوريا) بعمق 15 كم بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.