بعد تحذير عاجل... رسالة من محمد بن سلمان إلى ترامب

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ولي العهد: "أود أن أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين جراء الإعصار الذي اجتاح جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية ولشعبكم الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا ألا تروا أي سوء "، بحسب قناة العربية.

© AP Photo / Jacquelyn Martin السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها في أمريكا

يذكر أن إعصار "فلورنس" تسبب في مقتل 35 شخصا على الأقل في ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها، ما أدى إلى إغلاق العشرات من الطرقات.

وكانت السعودية، قد أصدرت أمس الأربعاء، تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبتهم بالتواصل مع سفارتها في واشنطن.

ودعا بيان السفارة السعودية في واشنطن على "تويتر"، جميع السعوديين الموجودين في ولايات شمال كارولاينا، وجنوب كارولاينا، وفرجينيا، وديلاوير، أخذ الحيطة والحذر، حتى لا يصيبهم أي ضرر بسبب إعصار "فلورنس".

وطالبت السفارة السعودية في واشنطن المواطنين السعوديين بالاستماع لتحذيرات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، بسبب الإعصار.