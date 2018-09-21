قرقاش يكشف سر نجاح الإمارات

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن سر نجاح الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع احتفال السعودية بعيدها الوطني.

وأكد قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نجاح الرياض أساسي لنجاح الإمارات.

وغرد: "أطيب التهاني باليوم الوطني السعودي وتمنياتنا بدوام الاستقرار والازدهار والريادة، نعمل معا وننجح معا ونرقى معا وندرك أن نجاح الرياض أساسي لنجاحنا".

أطيب التهانئ باليوم الوطني السعودي وتمنياتنا بدوام الإستقرار والإزدهار والريادة، نعمل معا وننجح معا ونرقى معا وندرك أن نجاح الرياض أساسي لنجاحنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 21, 2018

​وفي ذات السياق، احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88.

وحضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين فى القطاع الحكومي بالمملكة ورجال الأعمال، إلى جانب أصحاب السعادة سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى البعثات المعتمدة بالمملكة.

احتفلت سفارة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، وحضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي في المملكة ورجال الاعمال، إلى جانب أصحاب السعادة سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى البعثات المعتمدة في المملكة.@MOFAUAE pic.twitter.com/1bA7foa5wv — UAE Embassy KSA (@UAEEmbassyKSA) September 20, 2018

​يذكر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هنأوا المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ 88، عبر حساباتهم على "تويتر".

​ووفقا لقانون الخدمة المدنية، فان موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة سيكون إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتحتفل المملكة العربية السعودية منذ عام 1932، بيوم توحيد المملكة العربية السعودية في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لكل عام، والذي اقترب موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة، حيث مر 88 عام على تغيير اسم (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى اسمها الحالي (المملكة العربية السعودية)، وذلك نتيجة قيام الملك "عبد العزيز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود" من استعادة المدن السعودية منذ عام 1903 بداية استرداد الرياض، وتسلسل لأحداث تاريخية ومحاربة لمدة ثلاثة من عام كفاح مسلح حتى انتهى بمنطقة جازان عام 1349 هـ، الموافق 1932 ميلاديا.