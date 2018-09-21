مكاسب كبيرة في عملية لـ"أنصار الله" وسط البلاد

استعادت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مواقع من قبضة الجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن "مسلحي الجماعة نفذوا عملية وصفتها بالنوعية على مواقع للجيش اليمني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ، انتهت بالسيطرة على 5 تباب".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الجيش وتدمير دبابة و5 آليات تابعة للقوات الحكومية.

من جهة ثانية، أعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" وقوع قتلى من جماعة "أنصار الله" باستهداف طيران التحالف آلية تابعة لهم في منطقة البياض في مديرية الملاجم شرق البيضاء.