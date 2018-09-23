قرار عاجل من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، توجيها بشأن اليوم الوطني للمملكة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م.

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وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م.

هذا وتستعد المملكة العربية السعودية لدخول "موسوعة جينيس" في فعالية الألعاب النارية التي ستنطلق في 13 ‏منطقة في المملكة في وقت واحد، بالإضافة إلى رسم أكبر علم عبر طائرات الدرون.

وستأخذ هذه العروض الزوار إلى ‏عالم مبهر متكامل قوامه ‏الإبهار البصري؛ إذ يشكل العرض همزة وصلٍ بين الماضي والحاضر ‏والمستقبل في الوقت، كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".

وسيكون العرض هو الأكبر على مستوى العالم، حيث ‏ستطلق أكثر من 900 ألف ‏ومضة نارية من أكثر من 58 منصة إطلاق حول المملكة، محطمين ‏بذلك رقم قياسي في موسوعة ‏غينيس العالمية بوصفها أكبر كمية ألعاب نارية.

كما ‏سيتم تحطيم رقم قياسي آخر برسم أكبر علم في العالم ‏هو علم السعودية عبر (300) ‏طائرة درون ستشكل كلمة التوحيد والسيف فيما سترسم الألعاب النارية جسم العلم الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترا.