صورة متداولة لابن سلمان مع ابن زايد في الطائف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمناسبة جمعت بين ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي، أمس السبت.

ويظهر ابن سلمان وابن زايد في الصورة، في مأدبة عشاء، أقامها ولي العهد السعودي لنظيره الإماراتي، على هامش الزيارة التي قام بها ابن سلمان للطائف.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بناء على اقتراح ولي العهد... توجيه عاجل من الملك سلمان

كما يظهر في الصورة، أمير مكة المكرمة، وبعض المسؤولين على مائدة العشاء.

يذكر أن محمد بن زايد حضر مع محمد بن سلمان، ختام مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) يقيم مأدبة عشاء لضيوفه في الطائف وهم:الشيخ نهيان بن زايد السيد أسعد بن طارق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد الفيصل الشيخ سيف بن زايد الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد.. عساها دووم هذه اللقاءات. pic.twitter.com/yONuQaWew9 — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) September 22, 2018

وقدم ولي عهد أبوظبي، هدايا تذكارية للفائزين بأشواط الرموز الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، كما قدم الخنجر الذهبي للفائزين بأشواط الزمول المفتوح والعام وسيفا ذهبيا للفائزين بأشواط الحول المفتوح والعام.

وفي ذات السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للأمير محمد بن سلمان، الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، في منزله بالطائف.