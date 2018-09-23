تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة المصرية ورئيس الجالية في روسيا

التقت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية برئيس الجالية المصرية في روسيا أيمن العيسوي، وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على الدور الكبير الذي قامت به الجالية المصرية في روسيا.

وأشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي قامت به الجالية المصرية في روسيا، خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، وكذلك خلال فترة تواجد المنتخب المصري لكرة القدم أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم ومساندتهم خلال المباريات، فضلا عن رفع العلم المصري بالعديد من المناسبات.



وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه عرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء مبادرة "مصر المنصورة"، لدعم مركز الكلى والمسالك البولية التابع لجامعة المنصورة، والتي أطلقتها لدعم المركز والترويج له بين الجاليات المصرية بالخارج، واتفقت على موافاة الجالية المصرية بروسيا بطلبات المركز، وبدورهم، حيث سيتم تقديم الدعم الممكن من خلال تلك الطلبات والاحتياجات التي تساعد المركز على القيام بدوره على أكمل وجه، ولبيان الدور المجتمعي الذي تقوم به الجاليات المصرية بالخارج.

ومن ناحيته أعرب أيمن العيسوي عن استعداده التام للمشاركة في مبادرة "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية.

وأكد العيسوي أنه قام بدوره بتسجيل "رابطة المصريين المغتربين "سفنكس" والتابعة للجالية المصرية في روسيا، بمبادرة الوزارة "سجل كيانك" استعدادا للمؤتمر الذي سيتم تنظيمه للكيانات المصرية بالخارج.