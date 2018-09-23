بعد القرارات العاجلة... رسالة من الملك سلمان إلى السعوديين

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى شعبه في تغريدة من حسابه على تويتر بمناسبة اليوم الوطني الـ88.

وقال الملك سلمان "‏‫الحمد لله الذي من على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين".

‏وأضاف "نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه".

الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين.

نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2018

​وأصدر الملك سلمان، قرارا عاجلا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م.