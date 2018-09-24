أمير الكويت يتسلم رسالة من القائد العام للجيش الليبي

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، رسالة خطية من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بخصوص العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت للأمين العام للقيادة العامة الليبية اللواء عبد الكريم هدية.

© REUTERS / Stephanie McGehee بعد ردود الفعل المستنكرة لكلامه الأخير عن أمير الكويت... زهران يوضح "لسبوتنيك"

كما تسلم أمير الكويت، في وقت سابق، دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور منتدى شباب العالم، الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

كان أمير الكويت تسلم، أمس، رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتضمنت الرسالة، التي حملها الوزير والمستشار السياسي التونسي الحبيب الصيد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها في كافة المجالات.