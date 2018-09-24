تسجيل
15:41 24 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    إس - 300

    خبير: قواعد اللعبة تبدلت و"إس300" يقلب الموازين في الشرق الأوسط

    © RIA Novosti . Yury Shipilov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الخبير العسكري السوري العميد المتقاعد علي مقصود، إن القرار الروسي بتسليم دمشق صواريخ "إس 300" وما سيرافقه من إجراءات "رادعة لأي عدوان على سوريا" سيشكل خللا كبيرا في موازين القوى وسيشل الذراع الإسرائيلية والغربية الطويلة في الأجواء السورية.

    وقال العميد مقصود لوكالة "سبوتنيك": ان قرار روسيا تعزيز منظومات الدفاع الجوي السورية وتزويدها بمنظومة صواريخ إس 300 يعني إحداث خلل كبير في موازين القوى ستشل حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وتجعل من هذه الذراع الإسرائيلية الطويلة ذراعا مبتورة، مضيفاً: "هناك أمر آخر لا يقل أهمية في هذا الصدد أي في مجال شل قدرة الطيران المعادي على اختراق الأجواء السورية أو توجيه ضربات ضد أي هدف داخل الأراضي السورية، وهو إعلان الجانب الروسي عن إغلاق المجال الجوي والبحري أمام كل الأنشطة الإسرائيلية والغربية، عبر الردع الالكتروني والتشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.

    سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي
    © Sputnik . Vitaly Belousov
    شويغو: روسيا تسلم "إس-300" إلى سوريا في غضون أسبوعين

    وأوضح العميد مقصود أن هذه إجراءات هي خطوات كبيرة جدا، وتعني تغييرا في قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة، وإعادة نظر روسية بالتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، دون التخلي عن الرد المناسب من قبل روسيا على إسقاط الطائرة إيل 20 التي أوقعتها الطائرات الإسرائيلية بفخ محكم كان الهدف منه دق إسفين بين الجانبين الروسي والسوري، فكل هذه الإجراءات هي خطوات، ولكن الرد الروسي لم يأت بعد، فهناك احتفاظ بالرد، ولا أحد يعرف كيف سترد روسيا، ولكن هناك تجربة سابقة، عندما أسقطت تركيا طائرة روسية، وقد كان الرد الروسي بالغ التأثير.

    واعتبر العميد مقصود أن عوامل قوة حددت فيما مضى طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن منذ هذه اللحظة ستتغير قواعد اللعبة، ويعود الفضل في ذلك إلى مهنية وكفاءة المسؤولين الروس، وهذا ما بدا واضحا من خلال تعاملهم مع قضية إسقاط الطائرة الروسية، وما قدموه من أدق التفاصيل والحيثيات التي سبقت ورافقت وتلت عملية إسقاط الطائرة، وما نتج عن ذلك من قرارات حاسمة.

    ولفت العميد مقصود إلى أن الجانب الروسي أعلن عن اتخاذ عدة إجراءات ستعزز أمن الجنود الروس في سوريا، والخطوة الأولى بدأت بتزويد سوريا بمنظومة صواريخ إس 300، وهناك مطالبات داخل "البرلمان الروسي" بتزويد سوريا بمنظومة إس 400 كذلك.

    لقاء الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    الكرملين: بوتين والأسد اتفقا على مواصلة التنسيق المشترك

    وتابع العميد مقصود بالقول: الحرب على الإرهاب مستمرة، وسيحصل الجيش السوري اليوم على زخم أكبر، مع حماية الأجواء السورية خلال حربه على الإرهاب من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لافتا إلى أن أحد جوانب عملية إسقاط الطائرة الروسية إيل 20 كان يهدف لتخريب الاتفاق الذي توصل اليه الرئيسان الروسي والتركي في سوتشي حول إدلب، والذي سينتج عنه انهاء الوجود الارهابي في ادلب من خلال التسويات والحلول السياسية أو من خلال القتال.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

    وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة.

    وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، اليوم، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

    كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.

    انظر أيضا:

    خبير عسكري: تسليح سوريا بـ"إس 300" أكبر صفعة لإسرائيل منذ سنوات
    الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على خطط روسيا لتزويد سوريا بأنظمة الدفاع الجوي "إس 300"
    خبير: السودان بحاجة ماسة لمنظومة "إس 400" أو "إس 300" الروسية
    كيف سيغير تزويد سوريا بـ "إس 300" المواجهة العسكرية في الميدان السوري
    مجلة: هل تهاجم إسرائيل "إس - 300" في سوريا (فيديو وصور)
    صحيفة تكشف سر ذعر إسرائيل من الـ"إس - 300" (فيديو وصور)
    الكلمات الدلالية:
    احتمالات تسليم سوريا منظومات إس 300, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مكتبة جورج بيبودي في بالتيمور، الولايات المتحدة
    المعرفة كنز: 12 مكتبة في العالم ستعشقها لجمالها
    شويغو: روسيا تسلم إس-300 إلى سوريا في غضون أسبوعين
    ماذا ستفعل "إس-300" في سوريا؟
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك