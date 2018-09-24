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    العلماء يحذرون من انتشار وباء ليس له دواء

    اجتماع طارئ في السودان... "حمى الكنكشة" تهدد السودانيين

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    العالم العربي
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    أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، أن حكومته وضعت جميع إمكاناتها لأجل وقف انتشار خطر تحمله "حمى الكنكشة" ويهدد آلاف السودانيين.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    الخرطوم — سبوتنيك. وحسب شبكة "الشروق" الإخبارية السودانية، قال موسى أثناء اجتماعه بحكومة ولاية كسلا، اليوم الاثنين، إن إمكانات حكومة السودان تحت طلب حكومة ولاية كسلا حتى تنجلي أزمة الحمى التي اجتاحتها.

    وأضاف موسى: "نحن منخرطون في عمل إيجابي ونأخذ النصيحة من أية جهة وسنعمل بأقصى جهدنا لمعالجة الأمور ولا نريد إسكات أي شخص".
    وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانيا على الموقف الصحي في الولاية والاطلاع على جهد الولاية في هذا الشأن ومعالجة مناطق الهشاشة وتقديم ما يطلب من دعم.
    وما زال مئات السودانيين، ينشرون يوميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، حجم المصابين بالمرض، الذي يحمل اسم "حمى الكنكشة"، منتقدين في نفس الوقت تقصير الحكومة تجاه معالجة وقف تفشي أمراض الحمى.

    وتنقل الوسائط الاجتماعية عشرات الصور لمواطني المدينة وهم مصابون بالمرض في المنازل والمستشفيات.
    وتجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس الوزراء معتز موسى إلى ولاية كسلا، اليوم الاثنين، تعد طارئة بسبب انتشار مرض "حمى الكنكشة"، الذي يحمل اسم علمي هو " شيكونغونيا"، في حين ينفي حاكم ولاية كسلا، آدم جماع، حجم انتشار المرض كما تنشره وسائل التواصل الاجتماعية، مؤكدا أن حكومة ولايته مسيطرة على الأوضاع الصحية.
    وتشير التقارير الرسمية لوزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بمرض "الكنكشة" يزيد عن 6 آلاف شخص بينما لم تحصل حالة أي وفاة، وتضيف التقارير بأن مرض "حمى الكنكشة" ينقله بعوض يسمى "الزاعجة المصرية" ، وهو ذات البعوض الذي ينقل "حمى الضنك".    

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    أخبار السودان, تفشي وباء, الحكومة السودانية, السودان
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