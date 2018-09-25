تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني... تركيا تكشف حقيقة علاقتها مع السعودية

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن العلاقات التركية السعودية، تشهد تطورا مستمرا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقال الوزير التركي، خلال حفل أقامه سفير الرياض لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي في فندق بالعاصمة التركية، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، "نتشاطر كبلدين الإرادة السياسية المشتركة من أجل دفع العلاقات إلى الأمام أكثر في مختلف المجالات"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

© AFP 2018 / Adem Altan بعد برقيتي العاهل السعودي وولي العهد... أردوغان يوجه رسالة إلى الملك سلمان

وأكد الوزير التركي أن بلاده والسعودية، لديهما أواصر مشتركة، مبينا أن بلاده ترى الرياض بلدا ذا أهمية استراتيجية في المنطقة، وأوضح أن خدمة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين، تزيد من أهميتها الاستراتيجية في العالم الإسلامي كله.

ولفت إلى أن مجلس التنسيق التركي – السعودي تأسس في 2016، وعقد أول اجتماعاته في فبراير/شباط 2017، هو دليل واضح على إرادة البلدين في طريق تطوير علاقاتهما، معربا عن أمله بأن يعقد الاجتماع الثاني لهذا المجلس في الرياض خلال موعد قريب، حيث سيتم خلاله بحث مشاريع تعاون جديدة مهمة للبلدين".

من جانبه، أشار السفير السعودي إلى أن قادة تركيا والسعودية يتبنون نهجا قويا يدعو إلى التسامح المتبادل ونشر السلام واحترام مبادئ حقوق الإنسان في السياسة والمواقف المتخذة تجاه البلدان الأخرى.

وتابع قائلا: "أود أن أشير إلى ثقل البلدين ودورهما في حل المشاكل الإقليمية المستمرة وتحقيق التوازنات في المنطقة، وتعاونهما سيكون بالتأكيد لصالح شعبيهما"، متمنيا دوام الأمن والرخاء والتنمية لتركيا والسعودية وللأمة الإسلامية.

يأتي ذلك بعد يومين من برقية تهنئة بعثها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول من كل عام.