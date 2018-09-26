ماذا قال الملك سلمان لسائق قطار الحرمين السريع

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، أمس الثلاثاء، مشروع قطار الحرمين السريع الذي سينقل 60 مليون راكب سنويا.

ويعد قطار الحرمين، أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

وتم اختيار الكابتن عبدالله عبد المعين الأحمدي ليكون كابتن رحلة الملك سلمان، في الرحلة الافتتاحية بين جدة والمدينة المنورة، وفي ختام الرحلة، حرص الكابتن عبدالله الأحمدي، على أن يلتقط صورة تذكارية مع الملك سلمان، ليعبر عن اعتزازه بهذه الرحلة التاريخية.

وقال الملك سلمان للكابتن الأحمدي، "إنه وأمثاله من الشباب السعودي المدرب في شتى المجالات فخر هذه البلاد وعزها".

كما قال الأحمدي، في تصريحات لقناة العربية، إنه "توج تدريبه لخمس سنوات متواصلة موزعة بين السعودية وإسبانيا، بقيادة الرحلة التي أقلت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو المدينة المنورة".

ووصف الأحمدي مشاعره قائلا إنه "يشعر بالفخر والاعتزاز ككابتن لهذه الرحلة التاريخية، والتي تحققت له ولزملائه أن يكون طاقما سعوديا يشرف على هذه الرحلة". وقال: "تحركنا من جدة نحو المحطة الأولى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكانت السرعة 200 كلم في الساعة، لنواصل الرحلة نحو المدينة المنورة بسرعة 300 كلم في الساعة، واستغرقت الرحلة 142 دقيقة".