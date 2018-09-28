اليمن... 19 غارة للتحالف بقيادة السعودية على حجة وصعدة

نفذ طيران التحالف بقيادة السعودية سلسلة غارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع غارات أخرى على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري، في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" يوم الخميس، أن "طيران التحالف شن عشر غارات على مواقع وتعزيزات لمسلحي أنصار الله في مديريات حرض وعبس ومستبأ بمحافظة حجة المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية".

وأشار المصدر إلى أن "غارات التحالف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة أنصار الله".

وفي محافظة صعدة الحدودية، أفاد مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بست غارات مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة، وقصف بثلاث غارات أخرى مديرية رازح غرب صعدة.

وأشار إلى وقوع أضرار مادية جراء قصف صاروخي ومدفعي نفذه الجيش السعودي على مناطق في مديريتي منبة وشدا وباقم الواقعة على الشريط الحدودي.

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها عبر تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، عقب استيلاء "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.