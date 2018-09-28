بالفيديو... لحظة اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اللحظة التي تم فيها اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، عارضة الأزياء، تارة فارس بطلق ناري.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي كلا من وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال 48 ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول معلومات واتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة".