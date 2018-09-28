مقتل قائد التدخل السريع في "أنصار الله" و10 من مرافقيه بغارة شرق الحديدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف جوي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": " قائد ما يسمى فريق التدخل السريع علي محمد بدير المكنى (أبو عدي) لقي مصرعه مع 10 من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف، استهدفت تجمعا لهم في منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة".



يأتي ذلك عقب يومين من مقتل الضابط البارز في شرطة النجدة التي تديرها جماعة "أنصار الله"، المقدم علي أحمد المعوضي و14 مسلحا من الجماعة، بغارة جوية للتحالف قرب منطقة كيلو 10، بعد أيام من وصولهم إلى محافظة الحديدة كتعزيزات من العاصمة.

وذكرت قناة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن مدفعية "أنصار الله" أعطبت أربع آليات للقوات المشتركة في منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا كمينا بعبوة ناسفة لمدرعة للقوات الحكومية شمال مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة، أسفر عن إعطابها.