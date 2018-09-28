مزحة لوزير الخارجية السوري حول أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"

مازح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الصحفيين، بقوله إن دمشق تتطلع إلى الحصول على أنظمة "إس-400" إلى جانب "إس-300" من روسيا.

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال المعلم ردا على سؤال صحفي إذا كانت سوريا تتوقع أن تغطي أنظمة "إس-300" التي ستوردها روسيا بعد كارثة "إيل-20" كامل الأجواء السورية: "نعم. مضيفا مع ابتسامة، "نحن ننتظر بنفاذ الصبر "إس-400"".

هذا، وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مطلع هذا الأسبوع أن روسيا ستقوم بتزويد سوريا بمنظومة صواريخ "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة، وأن الوضع اختلف الآن، وهذا ليس بذنب الجانب الروسي.

يأتي ذلك، بعد هذا حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايليوشين-20".

وذكرت أنه في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقد الاتصال بطائرة "ايل-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية".

وأكدت الوزارة أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، موضحة أنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني.