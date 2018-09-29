هبوط اضطراري لطائرة حربية عراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، ظهر اليوم السبت، 29 أيلول/ سبتمبر، عن هبوط اضطراري لطائرة في ناحية تابعة لمحافظة السليمانية إثر خلل فني.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE الطيران العراقي يدمر أنفاقا لـ"داعش" في الجبال

وأوضحت الدفاع في بيان تلقت مراسلة " سبوتنيك " في العراق، نسخة منه، اليوم، أن طائرة نوع "سزنا كرفان" وخلال طلعة تدريبية، كان لها هبوط اضطراري بسبب خلل فني في منطقة المودية التابعة لناحية كلار "بمحافظة السليمانية

وأكدت وزارة الدفاع العراقية، أن الهبوط تم دون أي خسائر تذكر.

الجدير بالذكر، أن العراق استخدمت طائرات "سزنا كرفان" الأمريكية المنشأ، في عمليات تحرير الأرض من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في مناطق شمال وغرب البلاد، خلال السنوات الماضية.