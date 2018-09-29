الجيش اليمني ينزع أكثر من 400 لغم زرعها الحوثيون في صعدة

نزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعها مسلحو جماعة أنصار الله في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي في تصريح لموقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" إن: "الفرق الهندسية في المحور نزعت أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم".

© Sputnik . Hani Mohammed اليمن... الحكومة ترفض تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان

وأضاف الخطابي لموقع الجيش وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " التي تبث من الرياض وعدن، أن "المليشيا تقوم بزرع الألغام، في الأحياء السكنية والطرقات العامة، دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين".

كان الجيش اليمني أعلن في 16 آب/أغسطس المنصرم، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.