الجيش اليمني ينزع أكثر من 400 لغم زرعها الحوثيون في صعدة

القاهرة- سبوتنيك. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي في تصريح لموقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" إن: "الفرق الهندسية في المحور نزعت أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم".
كان الجيش اليمني أعلن في 16 آب/أغسطس المنصرم، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله.
وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.
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