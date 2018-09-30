"أنصار الله" تعلن قصف مطار دبي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صباح اليوم الأحد، استهداف مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيرة من طراز "صماد-3".

وقالت قناة "المسيرة"، المحسوبة على "أنصار الله"، إن سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله"، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيرة من طراز "صماد-3".

ونقلت القناة على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسير"، قوله، إن "طائرة مسيرة من طراز "صماد-3" نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تعلن فيها جماعة "أنصار الله" استهداف مطار دبي، حيث أعلنت في الـ27 أغسطس/أب الماضي تنفيذها هجمات على المطار بطائرة من ذات الطراز، الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا.