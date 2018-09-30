أول تعليق من الإمارات بعد إعلان "أنصار الله" استهداف مطار دبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي.

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، صحة ما تداولته وسائل الإعلام الحوثية عن مطار دبي الدولي.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن هيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن "حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته على تويتر صورة الحركة الجوية الأن في مطار دبي الدولي.

الحركة الجوية الآن في مطار دبي الدولي.. المطار الأول عالمياً في حركة السفر الدولية. pic.twitter.com/OqxA2Yvp1a — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 30, 2018

وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صباح اليوم الأحد، استهداف مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيرة من طراز "صماد-3".

وقالت قناة "المسيرة"، المحسوبة على "أنصار الله"، إن سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله"، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات بطائرة مسيرة من طراز "صماد-3".

ونقلت القناة على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسير"، قوله، إن "طائرة مسيرة من طراز "صماد-3" نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم".