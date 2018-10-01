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10:21 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

    ماذا فعل ابن سلمان في الكويت خلال زيارة استغرقت ساعتين

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الكويت، بعد زيارة قصيرة جدا استغرقت حوالي ساعتين، والتقى خلالها بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

    وناقش الجانبان خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Francois Mori
    "زيارة تاريخية لرجل استثنائي"... صحف الكويت تتحدث عن محمد بن سلمان
    وتابعت الوكالة: :تطرقت المحادثات إلى المصالح المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

    وكانت زيارة ولي العهد السعودي قصيرة جدا إلى الكويت، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه خلال اللقاء تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية "التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

    كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأقام أمير دولة الكويت مأدبة عشاء تكريما لولي العهد السعودي.

    وأضافت أن ولي العهد بعث لأمير الكويت ببرقية شكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وجاء برسالة محمد بن سلمان: "لقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بسموكم ، وسمو ولي العهد، ومسؤولي دولة الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة".

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